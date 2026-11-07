Cerca di rubare tre lavagne multimediali da una scuola a Latina: beccato in flagranza dalla polizia e arrestato

Stava cercando di portare via alcune lavagne multimediali, beni preziosi ma non esattamente comodi da rubare. Avviene a Terracina, dove un uomo, scrive Latina Today, è stato sorpreso in flagranza e arrestato per furto aggravato in una scuola. “Aveva danneggiato la porta di ingresso e si era introdotto all’interno per rubare. Gli agenti della squadra volante sono intervenuti in un plesso scolastico di Borgo Hermada la sera di giovedì 5 novembre, in un seguito alla segnalazione di un’intrusione“

“Una volta sul posto hanno constatato che la porta di ingresso era stata forzata e hanno avvertito dei rumori provenienti dall’interno dell’edificio”, prosegue l’articolo. “Appena entrati, hanno sorpreso e bloccato un uomo che era intento a portare via una lavagna multimediale. L’uomo, già noto agli uffici di polizia e già colpito da un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della questura di Latina“.

La vicenda, già curiosa, ha avuto uno sviluppo ancora più inatteso. “Un successivo sopralluogo, effettuato dai poliziotti insieme al dirigente scolastico, ha permesso di scoprire, all’esterno della scuola, altre due lavagne multimediali che erano state rimosse dalle rispettive aule“, informa Latina Today. In totale, dunque, sarebbero state tre le lavagne multimediali che l’uomo avrebbe tentato di portare via. Senza fare i conti con le forze dell’ordine.