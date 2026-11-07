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07.11.2026

Manovra 2027, tagli anche alle università? Piccolotti (Avs): “Atenei più poveri, miliardi per il riarmo, non un ricercatore assunto”

Redazione
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“Questa è la quinta legge di bilancio di Giorgia Meloni e per la quinta volta l’università ne esce più povera. Hanno raccontato di aver aggiunto 200 milioni al Fondo ordinario. Non è vero“. Lo dichiara Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, intervenendo a Firenze nel corso del convegno di Avs “Sconfiggere l’ignoranza – diritto al sapere, emancipazione, libertà”.

“Agli atenei vanno 130 milioni”, puntualizza Piccolotti. “Arriveranno nel 2028 e serviranno solo a ridurre i consumi energetici degli edifici. Le università hanno bisogno di pompe di calore e pannelli, da ecologisti siamo stati i primi a dirlo. Ma prima ancora hanno bisogno di persone”.

“Non un ricercatore assunto, non una borsa in più. Intanto riportano il turnover al 75%“, denuncia la componente della Commissione Cultura alla Camera. “Per ogni quattro professori che vanno in pensione, se ne potranno sostituire tre. E i risparmi gli atenei dovranno restituirli al Tesoro. Per i precari: briciole, e solo dal 2029. Per il diritto allo studio: zero. Nemmeno una riga su borse, alloggi, servizi. È il modello Meloni: un’università piccola, povera, anestetizzata, per pochi. Sapevano che con la fine del PNRR ci sarebbe stato un collo di bottiglia: serviva un progetto di lungo periodo.

“Lo sapevano, se non altro perché glielo abbiamo ripetuto in Aula per quattro anni, e hanno scelto, consapevolmente, di voltarsi dall’altra parte. Miliardi per il riarmo e una valigia per i nostri ricercatori”, riassume la parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra. E continuano, con la faccia di bronzo, a straparlare di merito e di diritto a restare. La grande espulsione ha una firma”, conclude Piccolotti, “ed è quella di Meloni. È una responsabilità storica, e saremo noi a porvi rimedio“.

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