Le scuole sono pronte ad assicurare la sicurezza informatica? Ecco gli attacchi più frequenti

Continuiamo ad affrontare il tema della sicurezza informatica nelle scuole.

In questo articolo ci occuperemo delle cosiddette “infezioni”; come in precedenza l’argomento sarà trattato senza entrare nei tecnicismi e senza avere la presunzione di fornire gli strumenti software per debellarle. Lo scopo è disporre di una guida per il FESR avviso n. 20480, ai fini dell’affidamento dei servizi per la sicurezza informatica.

Nel seguito si farà un elenco dei più comuni tipi di “malware” che affliggono i sistemi della pubblica amministrazione, evidenziando cosa ci si deve aspettare come conseguenza di una “infezione”.

I software definiti “malware” hanno un obiettivo preciso: attraverso un meccanismo di ricatto, richiedere quanti più soldi possibile con il minore impegno possibile!

Lo scopo a cui mirano i cyber-criminali, attraverso questi attacchi, è impadronirsi – in tutto o in parte – di:

password accesso ai conti bancari accesso completo al computer

Tipologie di malware

Alcuni semplici regole di difesa alla portata di tutti