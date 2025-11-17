Le segreterie scolastiche non devono essere alle dipendenze dell’Inps

Come personale Amministrativo delle segreterie di città siciliane torniamo ad esprimere tutta la nostra indignazione verso quello che si può davvero definire un abuso burocratico, l’imposizione non legittima dell’utilizzo dell’applicativo dell’INPS Nuova Passweb per ottemperare a tutti gli adempimenti che sono di esclusiva competenza dei dipendenti INPS al fine di lavorare le pratiche di cessazione/TFS/TFR dei dipendenti.

Torniamo a denunciare con forza alla luce della normativa vigente che le segreterie scolastiche non sono filiali distaccate dell’INPS e che al personale amministrativo delle scuole, anche per il contratto specifico di settore, non spetta espletare pratiche previdenziali o sistemazioni di posizioni assicurative/estratti conti dei dipendenti pensionandi utilizzando specifiche piattaforme INPS.

E torniamo a dire che non vogliamo alcun compenso per lavorare pratiche che non rientrano né tra le mansioni ordinarie né tra le mansioni straordinarie del nostro profilo contrattuale, così come invece avrebbe voluto far passare una recente nota del MIM, un ministero che invece di procedere ad un processo di vera semplificazione del sempre più gravoso lavoro delle segreterie scolastiche, aggiornando il sistema ministeriale SIDI che sotto diversi aspetti risulta di fatto incompleto, invece di dare seguito a impegni verbali assunti nei tavoli con i sindacati e associazioni anche di Dirigenti Scolastici anche sulla questione passweb/INPS, non ha invece posto alcuna soluzione lasciando le segreterie e il personale amministrativo in una condizione lavorativa sempre più complessa e allo sbando.

A fronte di una situazione lavorativa inaccettabile per cui rischiamo di dovere sottostare ad ordini di servizio non legittimi fino anche a subire provvedimenti disciplinari, per tutelarci abbiamo anche proceduto con una nuova diffida legale verso INPS, MIM, USR, Ambiti e scuole, ma continueremo a denunciare quella che non possiamo che definire una vera e propria ingiustizia burocratica.

Le segreterie scolastiche devono essere definitivamente esentate dall’utilizzo di Nuova Passweb applicativo dell’INPS!

Personale Amministrativo delle segreterie scolastiche Palermo, Siracusa, Agrigento, Catania