Legge 109/2025 novità per la scuola, più rappresentanza inclusiva nel Consiglio superiore della pubblica istruzione

Pubblicata sulla G.U. n. 177 del 01 agosto 2025 la Legge 30-7-2025, n. 109, di conversione del Decreto Legge 24/06/2025, n. 90 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute”.

Ecco una sintesi delle modifiche introdotte in sede di conversione che interessano la scuola, come riporta Cisl Scuola: Legge 109/2025 in GU, ecco le novità per la scuola: dai vincitori dei concorsi PNRR alla copertura assicurativa.

Più rappresentanza inclusiva nel Consiglio superiore della pubblica istruzione

La legge 109/2025 rafforza il profilo inclusivo del sistema scolastico italiano intervenendo sulla composizione del CSPI (Consiglio superiore della pubblica istruzione). Con la modifica approvata, sarà designato un rappresentante delle associazioni che operano nel campo della disabilità, all’interno dello stesso Consiglio. La misura punta a dare voce diretta e qualificata alle esigenze di inclusione scolastica, in un organo che ha un ruolo consultivo centrale per il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Si tratta di un passo avanti nella direzione della rappresentanza effettiva, che riconosce il valore del contributo delle realtà che da anni lavorano con studenti con disabilità. L’inserimento di questa figura consentirà al CSPI di formulare pareri e proposte più attenti alle reali necessità del mondo scolastico, rafforzando la qualità della partecipazione democratica all’interno delle istituzioni educative.