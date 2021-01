Leggere libri, anzi lib(e)ri. “Una cosa divertente che non farò mai più”, il sarcastico reportage di D.F. Wallace

Torna la nostra rubrica Leggere lib(e)ri, curata da Gabriele Ferrante. L’ultimo romanzo consigliato, per portare in classe tematiche avvincenti attraverso personaggi irresistibili è Una cosa divertente che non farò mai più, di David Foster Wallace, edito in Italia da Minimum fax.

Doveva essere un semplice articolo commissionato all’autore dalla celebre rivista Harper’s, è diventato un reportage narrativo in cui Foster Wallace analizza la grande industria americana del divertimento. Uno sguardo sarcastico e spietato che trasforma una grande e lussuosa nave da crociera in rotta verso i Caraibi, in un triste contenitore di migliaia di persone che si stordiscono per sfuggire, almeno per una settimana, alla paura ossessiva del decadimento fisico e della morte.