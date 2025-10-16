Lettori si diventa: torna il progetto Salani che promuove la lettura nelle scuole

Da sempre punto di riferimento nell’editoria per ragazzi, Salani rinnova il suo impegno nella promozione della lettura in ambito scolastico, mettendo al centro la qualità editoriale, l’attenzione pedagogica e il valore formativo dei libri.

Cos’è Lettori si diventa?

Il progetto nasce per offrire ai docenti strumenti concreti e flessibili da integrare nei percorsi didattici, ma anche per offrire agli studenti un’esperienza unica: l’incontro diretto con gli autori dei libri letti in classe.

Come funziona il progetto?

Il progetto parte dalla scelta, da parte dell’insegnante, di un libro tra le proposte del catalogo ragazzi Salani (e degli altri marchi del gruppo), selezionate in base alla fascia d’età, ai temi trattati e al loro valore formativo.

Visita il sito dedicato all’iniziativa: https://www.salani.it/lettorisidiventa

Ogni titolo è corredato da schede dettagliate che guidano il docente nell’organizzazione del lavoro in aula: sinossi, biografia dell’autore, classi consigliate, attività suggerite e nuclei tematici affrontati. I temi proposti rispondono alle esigenze educative più attuali: sviluppo sostenibile, cittadinanza attiva, conoscenza di sé, relazione con l’altro, diritti, pensiero critico.

Come si organizza l’incontro con l’autore?

Dopo la lettura in classe, l’insegnante può richiedere un incontro con l’autore o l’autrice del libro scelto, scrivendo a:

[email protected]

Gli incontri si possono svolgere in presenza o a distanza, con la partecipazione di almeno due classi.

L’acquisto del libro da parte degli studenti è condizione necessaria per l’attivazione dell’incontro. Questo momento resta il cuore pulsante del progetto: un’occasione di confronto autentico, di scambio, di crescita, che permette agli studenti di dare voce alle loro domande, riflessioni, impressioni di lettura.

Cosa succede dopo l’incontro?

Una volta concluso l’incontro, le classi (o i singoli studenti) hanno la possibilità di scrivere una recensione del libro letto. Si tratta di un breve testo, al massimo 3.000 battute, in cui gli studenti si mettono nei panni di piccoli critici, condividendo il proprio punto di vista sull’opera.

Le recensioni dovranno essere inviate entro il 13 giugno 2026 all’indirizzo mail del progetto. Una giuria interna alla redazione Salani selezionerà la recensione ritenuta più efficace. Alla scuola vincitrice sarà destinata una donazione di 1.000 euro, da utilizzare per progetti o materiali legati alla lettura.

Perché la scuola ha un ruolo così importante?

Lettori si diventa si fonda sulla consapevolezza che la scuola gioca un ruolo insostituibile nell’educazione alla lettura. Mentre nella prima infanzia lo stimolo alla lettura viene spesso dalla famiglia, con l’ingresso nella preadolescenza la scuola diventa sempre più determinante. È in questa fase che è necessario offrire ai ragazzi occasioni di lettura che siano stimolanti, coinvolgenti, costruite intorno ai loro interessi e al loro bisogno di comprensione e appartenenza.

È possibile personalizzare il percorso?

Ogni percorso può essere costruito in piena autonomia dall’insegnante, che può decidere di concentrarsi su uno specifico tema durante l’anno, oppure di sviluppare un filo conduttore su più annualità. Il progetto è pensato per essere flessibile, adattabile, concreto. L’incontro con l’autore può rappresentare il punto di partenza, il momento centrale o il traguardo di un lavoro più ampio che valorizza l’esperienza di lettura.

Incontra i nostri autori!

Pierdomenico Baccalario e Davide Morosinotto, Alice Basso, Silvia Bencivelli, Carola Benedetto e Luciana Ciliento, Giacomo Keison Bevilacqua, Andrea Bouchard, Matteo Bussola, Mariolina Camilleri, Fabio Caon, Gianluca Caporaso, Gherardo Colombo, Anna Sarfatti e Licia Di Biasi, Simona Colpani, Mattia Corrente, Valeria De Cubellis, Margherita Madeo e Serena Riglietti, Alessia Denaro, Giuseppe Festa, Andrea Franzoso, Martina Fuga, Enrico Galiano, Soﬁa Gallo, Chiara Gamberale, Nicola Gardini, Elisabetta Gnone, Matteo Goggia, Vivian Lamarque, Gisella Laterza, Lia Levi, Loredana Lipperini, Davide Longo, Domenica Luciani, Olimpia Medici e Andrea Dalla Fontana, Laura Imai Messina, Giovanni Nucci, Silvia Onofri, Massimiliano Ossini, Marta Palazzesi, Daniele Palmeri, Anna Parisi e Alessandro Tonello, Alberto Pellai e Barbara Tamborini, Rosangela Percoco e Mattia Villardita, Marco Ponti, Rosella Postorino, Ilaria Prada, Elisa Puricelli Guerra, Matteo Saudino, Giorgio Scaramuzzino e Gek Tessaro, Annalisa Strada, Matteo Strukul, Alessandra Tabaro, Nadia Terranova, Luca Trapanese e Francesca Vecchioni, Laura Vaioli, Mirko Volpi e Giacomo Guccinelli, Andrea Vitali, Anna Vullo, Zelda was a Writer.

Se riesci a far innamorare i bambini di un libro, o due, o tre, cominceranno a pensare che leggere è un divertimento. Così, forse, da grandi diventeranno dei lettori. E leggere è uno dei piaceri e uno degli strumenti più grandi della nostra vita.

– Roald Dahl –

