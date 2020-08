Libri e devices per gli studenti meno abbienti, le graduatorie del PON Supporti didattici

Il M.I. ha pubblicato le graduatorie relative al PON Supporti didattici, con il quale sono stati stanziati 236 i milioni di euro per garantire il diritto allo studio di studentesse e studenti delle scuole secondarie di I e II grado in condizioni di svantaggio e alleggerire così la spesa delle famiglie in vista del prossimo anno scolastico.

Le istituzioni scolastiche beneficiarie dei finanziamenti potranno in particolare acquistare supporti supporti didattici disciplinari, quali: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi speciali (BES). È anche consentita l’acquisizione in locazione di devices da dare in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi per l’anno scolastico 2020/2021.

Le scuole possono individuare studentesse e studenti in difficoltà cui assegnare libri di testo e altri sussidi didattici acquistati grazie alle risorse messe a disposizione dall’avviso fra quelli che non godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19.

SCARICA LE GRADUATORIE