Licei scientifici a indirizzo sportivo: in presenza le attività di “Discipline Sportive”

Nei licei scientifici ad indirizzo sportivo le competenze, le abilità, le conoscenze nonché gli obiettivi specifici di apprendimento della materia “Discipline Sportive” prevedono che gli studenti, al termine del quinquennio, debbano conseguire la padronanza motoria e le abilità specifiche delle diverse attività sportive individuali e di squadra previste dal d.P.R. n. 52/2013.

Tali obiettivi possono essere conseguiti esclusivamente attraverso una pratica regolare e costante.

Per tale ragione il Ministero, con apposita nota, ha chiarito che questa disciplina, peraltro, risulta come caratterizzante il percorso di studi e, pertanto, identifica quella forma di didattica laboratoriale da tutelare in presenza.

Di conseguenza, i Consigli di classe valuteranno l’opportunità di svolgere in presenza tali attività, ovviamente nel rispetto delle norme di sicurezza: quindi, divieto dell’uso di spogliatoi, distanziamento, divieto di praticare sport di contatto, etc.