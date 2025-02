Liceo classico, Vecchioni: “Senza questa formazione lavori, ma non sai per cosa e perché lo fai”

Liceo classico, Vecchioni: “Senza questa formazione lavori, ma non sai per cosa...

Roberto Vecchioni, cantautore, scrittore, poeta e soprattutto professore, ha recentemente partecipato a diversi eventi culturali, tra cui uno organizzato dal liceo classico Arnaldo, dove ha insegnato a lungo, e la XV edizione di “Libri come – La festa del libro e della lettura”.

Come riporta il Corriere, durante l’incontro al liceo Arnaldo, Vecchioni ha sottolineato come l’esperienza dell’insegnamento sia stata la più bella della sua vita, amando condividere la sua passione per il greco e il latino con gli studenti. Ha insegnato in questa scuola a partire dal 1992: “Vedo ancora alcuni miei studenti di allora, sono stati anni molto belli. Quelle delle lezioni erano ore selvagge. In classe entravamo in un mondo nostro, quando uscivamo conoscevamo anche il resto del mondo”. L’evento, parte di un progetto scolastico dedicato agli ex studenti e docenti, ha visto Vecchioni parlare dell’importanza degli studi classici.

L’ex docente ha espresso preoccupazione per la crisi che affligge gli studi classici, affermando che l’indirizzo classico rappresenta un’armonia, dove tutto ha un senso e trova il proprio posto nel mondo. Ha contrapposto questo tipo di formazione a percorsi più affrettati, mirati unicamente al lavoro, sottolineando come la mancanza di una formazione classica possa privare l’individuo del senso dell’esistenza: “L’indirizzo classico è armonia. Niente è indifferente, tutto ha senso e trova il proprio posto nel mondo. A differenza degli altri percorsi, soprattutto se affrettati pur di trovare subito un lavoro. Senza una formazione classica — ribadisce Vecchioni — manca gran parte del senso dell’esistenza: lavori ma non sai perché, sai come fare qualcosa ma non sai perché la fai”.

Citando Epitteto, il cantautore ha ricordato che “Nessuno è libero se non è padrone di se stesso”. Al centro del suo pensiero c’è sempre l’uomo, con la sua capacità di conoscere e sognare.