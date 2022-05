Linea del tempo: cos’è, le tipologie e i software da usare

Vuoi raccontare un fatto mettendolo in ordine cronologico e rendendo tutto molto più comprensibile? La linea del tempo è sicuramente lo strumento che stavi cercando. Immagina di poter raccontare la storia della tua azienda, i progressi fatti in un determinato percorso o semplicemente una serie di accadimenti in ordine cronologico. Invece di utilizzare un testo pieno di parole, utilizza una linea del tempo cioè una rappresentazione grafica che può aiutare a mettere in ordine tutti i fatti accaduti. Vuoi creare una linea del tempo online? Ti sveliamo i migliori software da utilizzare.

Cos’è una linea del tempo

Fatti, idee, progressi ed eventi vengono messi in ordine cronologico uno dopo l’altro su una rappresentazione grafica. Non pensare però di dover essere tu manualmente a crearlo, esistono software online che ti possono aiutare a dare il via a vere e proprie linee del tempo.

La linea del tempo potremmo definirla una rappresentazione lineare che racconta ad esempio eventi storici ma può anche rappresentare piani d’azioni, grafici lineari e molto altro ancora. Per te che la crei, l’importante è avere in mente date, progressioni e dettagli ma poi vedrai che ci penseranno i software giusti ad aiutarti.

Quali software utilizzare per creare una linea del tempo

Se stai cercando alcune soluzioni per creare linee del tempo online devi sapere che esistono diversi software perfetti da utilizzare sia in ambito business che scolastico; sia che tu stia studiando sia che tu sia una insegnante potrai trovare incredibili benefici da questi strumenti ma anche in una presentazione aziendale può dare un grande aiuto a comprendere i progressi di un determinato investimento.

iSpring Suite . È il toolkit ideale per chi cerca facilità nella realizzazione della propria linea del tempo. Completo e in italiano, consente anche la creazione di animazioni grazie al linguaggio informatico HTML5. Marcia in più? Le linee temporali sono mobile friendly, questo significa che puoi condividerle e mostrarle anche a chi segue lezioni da smartphone. Devi sapere che per chi crea la linea, il software è compatibile solo con Windows.

