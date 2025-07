L’infermiere scolastico per tutti gli alunni con grave disabilità: la battaglia vinta di una mamma del teramano

La mamma di una bimba di Martinsicuro (Teramo), sei anni, con una mutazione del gene SCN2A dalla nascita, dopo una dura lotta, sostenuta dall’Associazione Carrozzine Determinate e dalla Cgil Abruzzo Molise, nonché dell’Associazione “Insieme per Silvia – SCN2A”, di cui la donna è presidentessa, ha ottenuto- riporta TgCom24– che nella sua regione venga implementato in tutte le scuole il servizio di “infermeria scolastica”.

“Abbiamo chiesto una risposta chiara e concreta circa l’estensione del servizio Adi (Assistenza domiciliare integrata) e siamo riusciti a ottenere non solo la presenza dell’infermiere a scuola, che garantisce ad alunni con disabilità o malattia rara attività sanitarie, ma anche una straordinaria risposta a livello sociale. Un risultato storico per il quale ringraziamo, per l’empatia e la sensibilità, l’assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, l’assessore alle Politiche sociali, Roberto Santangelo, e il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Parliamo, d’altronde, di diritti costituzionali inalienabili, peraltro sanciti dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità”.

E a Tgcom24 annuncia: “Aspetto l’incontro con il ministro Schillaci, perché questo tipo di servizio sia inserito nei Livelli Essenziali di Assistenza (Lea), per consentire regolare programmazione di risorse umane e finanziarie”.

E non solo, dice ancora a TgCom24, nel corso di una intervista: “Dopo un anno di attese e richieste otteniamo un risultato importantissimo: il diritto all’istruzione e alla salute per tutti quei bambini con disabilità gravissima che non potevano andare a scuola per mancanza di assistenza infermieristica. Moltissime le denunce pubbliche, gli incontri e le riunioni. Persino una petizione su Change.Org, che è ancora aperta e ha già ottenuto più di 16mila firme. Ora, finalmente, c’è l’ufficialità, con un documento datato 25 giugno, al termine di un incontro decisivo”.

Ora, “il servizio è ha disposizione grazie a un documento strategico a livello regionale per tutte le Asl e, di conseguenza, per tutti i bambini con gravissima disabilità che necessitano di attività sanitarie. In questo modo abbiamo dato ad esso forma stabile e definitiva. In pratica, è stata fatta un’integrazione al capitolato delle cure domiciliari che prevede l’assistenza al di fuori del domicilio”.

E aggiunge infine: “Resto a disposizione con la mia Associazione per tutte le famiglie che possono contattarmi nel caso necessitino di supporto riguardo questo tipo di assistenza”.