Lingue straniere e didattica a distanza, due questionari INDIRE per docenti

Indire, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, propone una breve indagine rivolta ai docenti di lingue straniere e ai docenti CLIL di ogni ordine e grado di scuola, che focalizza l’attenzione sui descrittori dell’ ”interazione online”. L’indagine mira ad esaminare le modalità di interazione online in lingua straniera degli studenti di ogni ordine e grado con particolare riferimento al periodo di didattica a distanza durante l’emergenza sanitaria. Il questionario richiede circa circa 10 minuti per la compilazione ed è disponibile fino al 31 luglio.

VAI AL QUESTIONARIO

Fino al 10 luglio 2020, sempre nell’ambito delle competenze linguistiche, è disponibile anche il sondaggio europeo sulla didattica a distanza e l’apprendimento delle lingue, sviluppato da INDIRE in collaborazione con la Commissione Europea. I risultati saranno condivisi in un report e utilizzati a supporto dell’implementazione della Raccomandazione del Consiglio su un approccio globale all’insegnamento e all’apprendimento delle lingue.

VAI AL QUESTIONARIO