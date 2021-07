L’insegnante facilitatore e l’apprendimento attivo. Come fare didattica efficace

Che cos’è l’apprendimento attivo e cosa ha a che fare con l’approccio dell’insegnante facilitatore? Come implementare in classe una didattica efficace? (VAI AL CORSO)

Apprendimento attivo significa far crescere i ragazzi. Far crescere è attivare. È mettere alla prova, è sollecitare, è spronare, è accendere. Far crescere è lanciare studenti e classi all’esperienza concreta. Qui la strada maestra è incentrata sui metodi attivi, per una spinta che attiva concreta, non filosofica, passo dopo passo, che coinvolga tutti, ognuno con le sue possibilità e modalità. Proprio partendo dalla modalità comunicativa nella classe (parola circolare), dal cavalcare le emozioni che non dormono mai (senti-momento), fino all’uso moderato ma vivo del corpo (corpo piccolo), si guidano i ragazzi alla crescita.

Un approccio di lavoro che ha a che fare con le competenze di maieutica, ovvero l’arte di estrarre, far emergere, portare a coscienza. Una metodologia per la quale l’insegnante (in veste di facilitatore) favorisce l’espressività degli studenti e la loro capacità di aprirsi, di essere autentici e creativi.

Ecco alcuni fattori da osservare nei ragazzi, nell’ambito di un approccio maieutico:

estroversione/introversione

gradevolezza/ostilità

coscienziosità

stabilità/instabilità emotiva

apertura mentale

Il corso

Su questi argomenti il corso Apprendimento attivo in classe. Culture, metodi, strumenti, a cura di Pino De Sario, in programma dal 5 luglio.

Si tratta di un corso pratico, con cenni metodologico-teorici, di supporto operativo all’azione complessa dell’insegnante.