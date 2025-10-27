Home I lettori ci scrivono L’insostenibile passività degli insegnanti italiani che sono i peggiori nemici di se...

L’insostenibile passività degli insegnanti italiani che sono i peggiori nemici di se stessi

Di
I lettori ci scrivono
-
CONDIVIDI


La scuola si potrebbe  bloccare  subito, astenendosi da domani  da tutte le attività aggiuntive a tempo indeterminato, limitandosi a quanto dovuto e  definito dal contratto di lavoro, ma i docenti non sono disposti a farlo anzi famno a gara ad accaparrarsi attività aggiuntive, salvo poi lamentarsi perché su queste attività pagano le tasse, si potrebbe far venir fuori il dissenso con uno sciopero di una giornata e con  una partecipazione dell’80% , ma i docenti non sono disposti a farlo perché non vogliono la trattenuta della giornata di  sciopero e affermano che lo sciopeto è inutile,  poi ci sono i benaltristi che propongono sui social scioperi di più giorni ( es.bloccare la scuola per  una settimana)  con trattenute di 700 euro  e oltre, questi scioperi ovviamente non si possono fare e i docenti non li farebbero mai e poi mai.

Si propongono cose impossibili per non fare cose possibili, è una vecchia tattica che usa chi non vuol far nulla.
Insomma  nella scuola non si fa nulla e i sindacati sono ormai  restii a proporre astensioni, scioperi, manifestazioni perché i docenti per il loro lavoro e i loro salari NON SONO DISPOSTI A FAR NULLA.

Anzi quando un sindacato propone uno sciopero o una manifestazione, per trovare giustificazione alla loro passività che scambiamo per sagacia e astuzia gli insegnanti iniziano, sempre sui social, dove sono perennemente seduti, una campagna di delegittimazione verso i sindacati di categoria a cui sono iscritti per il disbrigo di pratiche e che votano ogni tre anni  nelle elezioni per il rinnovo delle RSU di istituto. 

Hic stantibus rebus o se preferite, rebus sic stantibus, il resto sono solo  chiacchiere e distintivo forse  buone per riempire le pagine Facebook della scuola dalle più frequentate alle meno frequentate, ma certo per non cambiare la condizione lavorativa e retributiva dei docenti.
Io li accuso per la loro inedia, il loro individualismo, la loro incapacità di fare squadra, gli insegnanti sono i peggiori nemici di se stessi.

Libero Tassella (Scuola Bene Comune

Articoli correlatiDi più dello stesso autore