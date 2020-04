Lirica in movimento, una passione da far apprezzare anche ai più piccoli [VIDEO]

Lirica in movimento, una passione da far apprezzare anche ai più piccoli...

L’opera lirica è spesso considerata una passione per pochi e difficile da far apprezzare ai più piccoli.

Con il corso Lirica in movimento vedremo come realizzare lezioni motorie con i bambini raccontando e rappresentando con il corpo le trame delle opere liriche più famose. In modo coinvolgente aiuteremo i bambini a conoscere le affascinanti storie delle opere liriche, a prendere confidenza con i personaggi, le musiche.

Con un approccio leggero a misura di bambino, trasformeremo le opere liriche in giochi di movimento e in un’occasione anche di approfondimento culturale e conoscenza.

Il corso è tenuto dalla dott.ssa Rosa Cipriano, ideatrice di programmi di educazione al movimento creativo, ludico, espressivo (www.rosacipriano.it)

Saranno svolti 3 incontri di 2 ore ciascuno per un totale di 6 ore

> Martedì 14 aprile 2020 – dalle ore 16.00 alle 18.00

> Lunedì 27 aprile 2020 – dalle ore 16.00 alle 18.00

> Martedì 28 aprile 2020 – dalle ore 16.00 alle 18.00