“Logos, storie e parole sulla scuola”, la nuova rubrica della Tecnica della Scuola. Il FAI e gli studenti Apprendisti Ciceroni nei luoghi storici

Per la nuova rubrica “Logos, storie e parole sulla scuola”, La Tecnica della Scuola ha intervistato Marilisa Spironello, capo delegazione del Fai Catania. Ci ha parlato del Fai, degli eventi in programma e del rapporto con le scuole e con gli studenti, da sempre al centro dei progetti del Fondo.

Sabato 22 e domenica 23 marzo torna la 33ª edizione delle Giornate Fai di Primavera, l’evento che ogni anno apre al pubblico luoghi straordinari del patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Organizzato dal Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano, l’appuntamento coinvolge migliaia di volontari e offre l’opportunità di visitare, con un contributo libero, oltre 60 siti in 20 città siciliane.

L’evento permette di accedere a luoghi normalmente chiusi al pubblico, spesso poco conosciuti, ma di straordinario valore. Ad accompagnare i visitatori ci saranno i volontari del Fai e gli Apprendisti Ciceroni, giovani studenti appositamente formati per raccontare il valore storico e artistico dei siti aperti. Ben 850 ragazzi degli istituti scolastici parteciperanno a quest’iniziativa, diventando delle vere e proprie guide per i turisti o per coloro che vorranno conoscere le bellezze del nostro Paese.