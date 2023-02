Lucia Azzolina è incinta, l’ex ministra dell’Istruzione dà l’annuncio sui social

Lucia Azzolina è in dolce attesa: l’ex ministra dell’Istruzione del Governo Conte ha annunciato di star aspettando un bambino, si crede un maschietto, con un dolce post sui social.

Il piccolo, a quanto ha scritto l’attuale dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Emanuele Giaracà di Siracusa, sua città natale, dovrebbe nascere all’inizio della prossima estate, tra qualche mese.

Lucia Azzolina e il suo operato da ministra

La Azzolina ha, qualche mese fa, commentato il suo operato da ministra. A suo avviso, a remare contro di lei è stato sicuramente il poco tempo a disposizione. Il suo mandato da Ministra dell’Istruzione è durato infatti poco più di un anno: “Bastava? No. I miracoli io in tre mesi non potevo farli. Dopo l’anno in cui sono stata Ministra non c’è stata un’aula in più, nemmeno un docente in più. Spero che laddove ci sia la destra a governare si possa continuare il lavoro che avevo fatto”.

Insomma, l’ex Ministra pensa di aver fatto tutto ciò che poteva in merito e si augura che il prossimo esecutivo possa continuare sulla sua stessa linea.

Cosa fa adesso Lucia Azzolina?

Dopo l’avventura a Viale Trastevere, conclusasi nel febbraio 2021, Azzolina ha firmato nell’agosto del 2021 il contratto da dirigente scolastica e poi ha lasciato il Movimento 5Stelle per aderire a Insieme per il futuro, gruppo nato da una scissione guidata da Luigi Di Maio.

Le elezioni politiche dello scorso 25 settembre non hanno premiato l’ex Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. L’ex grillina, che ha militato nelle fila della lista di Luigi di Maio, Impegno Civico, si è candidata per la Camera nel collegio uninominale di Siracusa, in tre collegi plurinominali della Sicilia e nel collegio Piemonte 2 – 01.

Suo malgrado la Azzolina non è stata eletta ai plurinominali poiché la sua lista non ha superato lo sbarramento e nemmeno all’uninominale, dove è arrivata terza. Ciò significa che si è trovata fuori dal Parlamento.