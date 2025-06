L’uso massiccio di ChatGpt ridurrebbe apprendimento, pensiero e memoria

Capacità di apprendere, pensare e ricordare? A rischio, usando quotidianamente ChatGpt e altri strumenti di intelligenza artificiale.

A dirlo, si legge su Rainews, il Media Lab del Massachusetts Institute of Technology di Boston che ha misurato con elettrodi le attività cerebrali di tre gruppi di studenti: il primo al lavoro con ChatGpt, il secondo con accesso a Internet (ma senza strumenti di intelligenza artificiale) e il terzo con altri strumenti più tradizionali.

Dei tre gruppi, il primo “Brain-only” poteva scrivere solo sulla base delle proprie risorse mentali, senza accesso né a internet né a uno schermo. Il secondo gruppo aveva accesso al motore di ricerca di Google. Il terzo gruppo invece aveva accesso all’intelligenza artificiale generativa, in particolare ChatGPT di Open AI.

E i risultati sono stati inquietanti, dal momento che più consistente è il supporto con l’IA più si riduce l’ampiezza dell’attività del cervello, e infatti la ricerca è stato intitolata: “Il tuo cervello e ChatGPT: accumulazione di debito cognitivo nell’usare un assistente di intelligenza artificiale per compiti di scrittura”

I ricercatori del Mit hanno rilevato che ” i partecipanti del gruppo con accesso a ChatGpt, hanno ottenuto risultati peggiori rispetto alle loro controparti a tutti i livelli: neurale, linguistico, di punteggio”, mentre il gruppo “Brain-only” evidenzia un’attivazione delle aree del cervello connesse con l’ideazione creativa, con l’integrazione dei significati fra loro e con l’automonitoraggio.

In pratica chi ChatGPT attiva soprattutto le aree per funzioni pressoché automatiche perché l’IA genera conformismo di pensiero e messaggi.

Ma non solo, specifica la ricerca: nell’83% dei casi, chi aveva lavorato con ChatGPT ha poi avuto difficoltà nel citare frasi dai propri stessi testi già pochi minuti dopo averli consegnati, come se non avesse capito ciò che ha scritto, mostrando un’attivazione cerebrale più debole, come se la mente fosse divenuta più pigra e incapace di creatività, giudizio di merito e memoria profonda.