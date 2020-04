M5S annuncia: “A lavoro per emendamento al decreto scuola che anticipi apertura graduatorie”

Dopo aver impedito con l’ostruzionismo di approvare importanti emendamenti al Cura Italia, ora la Lega prova a strumentalizzare il tema della riapertura delle graduatorie scolastiche. Ma le chiacchiere anche in questo caso non corrispondono alla realtà: come abbiamo già ribadito più volte, siamo al lavoro con i colleghi del Senato per approvare un emendamento al decreto Scuola che anticipi l’apertura delle graduatorie provinciali, in modo da rispondere alla legittima esigenza dei docenti precari e dei neolaureati che volessero iscriversi già quest’anno”. Così, in una nota, i portavoce del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura a Montecitorio.

“Questa è una battaglia storica del MoVimento 5 Stelle che non abbiamo assolutamente intenzione di mollare: la norma sulla trasformazione delle graduatorie di istituto in graduatorie provinciali l’abbiamo voluta all’interno del decreto Istruzione approvato a dicembre scorso. Ora, data la situazione di emergenza, siamo impegnati a trovare in Parlamento lo strumento legislativo adatto per affrontare la questione. Noi andiamo avanti determinati lungo questa strada per portare a casa risultati concreti: altri, a quanto pare, si accontentano della propaganda strumentalizzando la vita delle persone”, concludono i deputati.