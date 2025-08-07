MAD, domande di messa a disposizione per i docenti a.s. 2025/2026: 11 agosto scadenza per la provincia di Trento

Tutti gli aspiranti docenti in possesso dei requisiti per l’insegnamento (corrispondenza del titolo di studio e del piano di studi come previsto dalla normativa di settore per i tipi posto “comune”) non inseriti nelle graduatorie di istituto della scuola a cui è indirizzata la domanda possono presentare la MAD, acronimo che sta per Messa a Disposizione.

La Provincia di Trento ha predisposto un sistema informatizzato per la presentazione delle MAD per l’insegnamento fuori graduatoria.

Questo sistema garantisce maggiore oggettività e trasparenza nella selezione degli aspiranti docenti fuori graduatoria, oltre a semplificare la procedura di presentazione dell’istanza da parte dell’utente. Consente anche di agevolare le operazioni di selezione da parte del Dirigente scolastico e del personale di segreteria.

Le domande presentate dagli aspiranti docenti aventi titolo verranno divise per ordine di scuola, classe di concorso, tipo posto e graduate secondo criteri di priorità definiti dalla Delibera n. 1090 del 03/08/2020.

Modalità di accesso

Gli aspiranti docenti in possesso dei requisiti possono accedere al sistema autenticandosi attraverso uno dei sistemi di identità digitale (SPID, CPS, CNS, CIE).

I link sono:

MAD per la scuola primaria

MAD per la scuola secondaria

Per concorrere all’assegnazione di un contratto di supplenza, gli aspiranti possono comunque presentare domanda di messa a disposizione direttamente alle singole Istituzioni scolastiche attraverso una modalità di invio differente.

Una volta inoltrata la domanda, il sistema invierà una ricevuta all’indirizzo email di contatto indicato nel modulo.

Termine per l’invio

Le funzioni per l’invio sono disponibili fino alle ore 14.00 di lunedì 11 agosto 2025.

Cosa devono fare le scuole

Alla chiusura delle “finestre di presentazione” le domande saranno disponibili nell’applicativo SGG (citrix) all’interno nuova sezione “fuori graduatoria”, divise per classe di concorso, tipo posto e graduate secondo criteri di priorità.