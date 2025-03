Maestra cerca di aprire la finestra dell’aula e le cade addosso: colpita in testa, trasportata in ospedale

Ancora incidenti a scuola che hanno a che fare con l’edilizia scolastica. In un istituto della provincia di Torino una finestra di una classe della primaria è caduta addosso ad una maestra che cercava di aprirla, colpendola alla testa. Lo riporta La Repubblica.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato la ferita in ospedale. Secondo le prime informazioni la maestra non ha riportato gravi conseguenze. Per i bambini presenti solo un grande spavento e nessuno di loro è stato coinvolto nell’incidente.

Le parole della dirigente scolastica

“Mi sono subito recata nell’aula – precisa la dirigente scolastica – per accertarmi delle condizioni di salute dell’insegnate e per verificare che nessun bambino fosse rimasto ferito. Purtroppo quella finestra era già stata oggetto di una mia segnalazione al Comune per informare che quella finestra aveva dei problemi. Sono venuti degli operai e sembrava così tutto a posto. Così non è stato e oggi dobbiamo prendere atto di questo incidente. Come Dirigente scolastico ho immediatamente segnalato al Comune quanto accaduto oggi chiedendo interventi immediati che, per fortuna, sono avvenuti. All’uscita dei bambini dalla scuola ho parlato con i genitori spiegando l’accaduto”.

Ieri sera, come riporta La Stampa, un fabbro e un tecnico del Comune sono tornati nella scuola per verificare i motivi che hanno provocato il distacco della finestra.