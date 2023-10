Maestra si sente male, l’accesso a scuola è bloccato da un’auto posteggiata davanti al cancello: soccorsi in ritardo

Una brutta storia: una maestra ha accusato un malore a scuola, in un asilo nido nella zona di Roma. Come riporta RomaToday, i soccorsi non sono riusciti ad accedere nel parcheggio dell’istituto a causa di una macchina in sosta davanti il cancello, nonostante vigesse il passo carrabile dal 1998.

Manca il cartello che segnala il passo carrabile

Fuori dal cancello, però, non c’è nessun cartello che lo segnala. Per questo capita spesso che molti automobilisti parcheggino proprio lì davanti. Nella mattina di ieri, 4 ottobre, l’ambulanza che doveva soccorrere la donna si è trovata proprio un’auto a bloccare l’accesso. Un fatto che ha ritardato e reso più difficili i soccorsi.

I portantini, arrivati presso il nido dopo aver ricevuto la chiamata di soccorso, sono dovuti scendere dall’ambulanza all’esterno dell’istituto, per entrare poi dentro con la barella. Nel frattempo, il mezzo ha dovuto fare il giro, attendendo in doppia fila che i sanitari soccorressero la maestra (che ora sta bene) per trasportarla all’interno dell’ambulanza.

“Il giorno dopo era tutto uguale”

Sul posto è intervenuta la polizia locale che ha fatto rimuovere una macchina parcheggiata davanti al cancello col passo carrabile, ed elevato diverse sanzioni ad altre auto in sosta. A denunciare il fatto è stato il consigliere municipale di Fdi del IV Municipio, Matteo Mariani. “Il giorno dopo era tutto uguale, le auto erano di nuovo parcheggiate in maniera selvaggia, anche davanti al cancello dove ci sarebbe il passo carrabile. Serve più attenzione per queste cose, così come per la manutenzione di quei luoghi”.