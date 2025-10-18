Mamma single e docente precaria da 10 anni, ma chi ha un titolo estero va avanti

Ho atteso. Ho ingoiato la mia frustrazione giorno dopo giorno, ma oggi, dopo l’ennesimo boccone amaro, ho deciso che la mia dignità e la vita di mia figlia valgono più del silenzio.
Forse per lei sono solo l’ennesima voce che grida nel deserto delle sue riforme. Ma dietro le sue statistiche e i suoi decreti, ci sono 10 anni della mia vita spesi nelle aule, investendo soldi, fatica e speranze nelle università italiane. Dieci anni in cui ho servito le scuole con dedizione da docente precaria.
E qual è la mia ricompensa, Ministro?
Lei ha scelto di premiare l’acquisto di titoli all’estero (TFA), spesso conseguiti con discutibile facilità, a discapito di chi, come me, ha creduto nel percorso formativo nazionale. Ha svalutato il mio impegno, la mia professionalità, il mio sacrificio.
Ma l’ingiustizia più bruciante non è solo professionale; è umana. Per la prima volta in un decennio, a causa delle regole che lei ha introdotto, non ho un incarico fino a giugno.
Sono una madre single. Non sono un numero. Sono la persona che deve provvedere a una figlia che non capisce perché la sua mamma, che insegna da sempre, ora è a casa con lo stipendio azzerato.
La mia domanda non è politica; è una domanda di sopravvivenza che le pongo guardando in faccia la realtà che lei ha creato: come dovrei campare? Come dovrei mantenere mia figlia?
Le sue riforme non hanno solo toccato una graduatoria; hanno strappato la terra da sotto i piedi a una donna che ha sempre lavorato onestamente.
Mi aspetto una risposta non da un politico, ma da chi dovrebbe avere una coscienza del reale impatto delle sue scelte sulle famiglie e sui bambini.
Lettera firmata