Manca l’autista dello scuolabus. A guidare il mezzo ci pensa il sindaco: “Non possiamo lasciare i bambini a casa”

Manca l’autista dello scuolabus? Nessun problema, alla guida si mette il sindaco. La curiosa notizia arriva da Montallegro, piccolo comune di 2500 abitanti in provincia di Agrigento. Succede che all’autista incaricato non è stata rinnovata la patente. Un problema, vista l’assenza di una figura di sostituzione. Caso vuole che il primo cittadino, Giovanni Cirillo, fosse in possesso della patente specifica per guidare lo scuolabus. E così a sostituire l’autista, è proprio il sindaco che con grande spirito di sacrificio, si è messo a guidare lo scuolabus per portare i bambini a scuola e non arrestare dunque il servizio. La giornata del sindaco è dunque così cambiata: dalle 8 alle 9:30 a bordo del mezzo per portare a scuola 60 bambini della scuola materna, poi di corsa al Comune per svolgere il ruolo istituzionale. E così sarà per tutto l’anno scolastico, o fino a quando non verrà bandito un concorso e arriverà un altro autista. Ad aiutarlo come collaboratore sullo scuolabus un assessore, Giuseppe Cinquemani.

“Ci tengo particolarmente ed è bellissimo dare una mano. Non possiamo lasciare i bambini a casa. In attesa di un nuovo autista io e la giunta siamo a disposizione – spiega Cirillo – all’inizio i bambini non volevano salire sul bus, poi le mamme hanno spiegato che era proprio il sindaco a guidare e si sono convinti. Presi la patente durante il servizio militare e se sopraggiungeranno impegni istituzionali avviserò le mamme che porteranno i figli a scuola”.