Manovra 2026, 400mila euro per realizzare una scuola primaria in una frazione di Vibo Valentia, oltre a fondi per l’oratorio e un’associazione

Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 301 del 30/12/2025 – Suppl. Ordinario n. 42 è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

Spulciando il testo del provvedimento, abbiamo scovato una misura “curiosa”: il comma 958 dell’articolo 1, prevede lo stanziamento di 400.000 euro per la realizzazione di una scuola primaria in una frazione di Vibo Valentia, in Calabria.

Questo il testo del comma in questione:

958. Ai fini della realizzazione di una scuola primaria nella frazione Vena Superiore del comune di Vibo Valentia, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l’anno 2027.

A Vibo Valentia andranno anche altri finanziamenti, così come previsto dai commi 957 e 959. In particolare:

957. Ai fini dell’ammodernamento dell’oratorio dell’ente «Parrocchia di Santa Maria del Soccorso», con sede in Vibo Valentia, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l’anno 2026.

959. È autorizzata la spesa di 150.000 euro per l’anno 2026 in favore dell’associazione «Il Dono», con sede in Via della Pace, nel comune di Jonadi, al fine di consentire la realizzazione di un centro sportivo e di un’area giochi.

Il presidente della Commissione bilancio alla Camera, Giuseppe Tommaso Vincenzo Mangialavori (Forza Italia), residente a Vibo Valentia, ha così commentato su calabria7 news l’approvazione della Manovra 2026: “Una manovra equilibrata e ambiziosa, che sostiene famiglie, lavoratori e imprese con misure concrete per la crescita, l’equità sociale e la transizione ecologica”.

E ha annunciato con entusiasmo: “Anche in questa Legge di Bilancio ci sono misure che riguardano il territorio vibonese. Ancora un po’ di pazienza, ve le racconto presto”.