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Aggiornato il 31.12.2025
alle 12:58

Manovra 2026, incrementato di 1,5 milioni di euro il fondo per le scuole paritarie all’estero

Lara La Gatta
Indice
Buono paritarie
Fondo paritarie all'estero

Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 301 del 30/12/2025 – Suppl. Ordinario n. 42 è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

Buono paritarie

Tra le misure che interessano il settore istruzione, una che ha fatto particolarmente discutere riguarda il buono per gli studenti che frequentano le scuole paritarie.

L’art. 1, comma 519, prevede infatti che per l’anno 2026, alle famiglie con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a euro 30.000, il Ministero dell’istruzione e del merito riconosce un contributo fino ad euro 1.500 per ciascuno studente frequentante una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado, prevedendo che la misura del contributo stesso sia determinata secondo scaglioni inversamente proporzionali al valore dell’ISEE e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata, che ammonta a 20 milioni di euro per l’anno 2026.

Fondo paritarie all’estero

Segnaliamo anche un’ulteriore misura che interessa le scuole paritarie, questa volta all’estero. Il comma 511 dispone che, per rafforzare gli interessi italiani all’estero e potenziare gli interventi a favore degli italiani nel mondo sono incrementate di 1,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 le risorse per il sostegno delle scuole paritarie all’estero, anche mediante la concessione di borse di studio a favore di giovani studenti di cittadinanza italiana o discendenti di cittadini italiani.

https://www.tecnicadellascuola.it/legge-di-bilancio-2026-in-gazzetta-dal-buono-paritarie-alle-supplenze-le-misure-per-la-scuola
Legge di Bilancio 2026ManovraScuole paritarie

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