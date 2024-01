Mappe per la scuola, a cosa serve costruire percorsi interattivi? In che modo ciò facilita l’apprendimento?

Mappe per la scuola, a cosa serve costruire percorsi interattivi? In che...

Ci sono molti "trucchi" a disposizione dei docenti che possono attirare l'attenzione degli alunni, mantenerla e soprattutto far loro apprendere nozioni in modo più rapido e interattivo. Un'idea potrebbe essere quella di costruire mappe interattive.

Sono molti i docenti che desiderano inserire nelle loro lezioni mappe e percorsi multimediali per facilitare l’apprendimento e catturare l’attenzione di studenti e studentesse. Le mappe interattive possono essere utilizzate in tantissimi ambiti, come lo studio degli eventi bellici del passato, la creazione di percorsi alla scoperta dei luoghi di un libro o di un film, itinerari naturalistici o storico-artistici per valorizzare il territorio o ripercorrere l’evoluzione di uno stile architettonico. In un panorama di software e applicazioni gratuiti, spesso è difficile orientarsi e capire quali siano gli strumenti più efficaci per creare percorsi coinvolgenti.

A questo fine è bene esplorare le funzioni di due piattaforme: Google My Maps e StoryMaps, per creare percorsi di storia dell’arte, letteratura italiana o straniera, storia, scienze naturali e molte altre materie. I software consentono di preparare percorsi multimediali accattivanti, in cui inserire foto, illustrazioni e testi prodotti da studenti e studentesse o realizzati direttamente dal docente come materiale didattico.

Utili anche consigli pratici per scattare le fotografie durante le uscite con le classi e cercare immagini adatte mediante la ricerca avanzata su Google o nei database fotografici.

Il corso

Su questi argomenti il corso Come creare mappe interattive per le lezioni a cura di Emanuela Amadio, in programma dal 6 febbraio.

Durante il corso ogni partecipante avrà l’opportunità di sviluppare un’attività didattica da proporre alla propria classe, che utilizzi Google My Maps o StoryMaps come strumento di supporto all’apprendimento.

