Mare Fuori, la sigla della serie tradotta in latino e cantata dal coro degli studenti di una scuola di Trapani

La serie Tv italiana più vista del momento, Mare Fuori, continua il suo coinvolgimento tra i giovani in attesa della quarta stagione. In questi giorni, infatti, sono iniziate le riprese dei nuovi episodi come ha fatto sapere il regista e gli attori tramite alcune storie su Instagram. E sempre su questo social sta spopolando una versione particolare della sigla scritta e cantata da Matteo Paolillo, l’attore che interpreta Edoardo nella serie.

In questo video di Instagram i ragazzi del coro “Schola cantans” cantano in latino e in napoletano i primi versi del brano musicale ‘O mar for, colonna sonora della famosa serie TV RAI “Mare fuori”. Si tratta degli studenti dell’istituto di Istruzione Superiore “L.S.V. Fardella L.C.L. Ximenes” di Trapani.

Trama Mare Fuori

Dato l’alto numero di visualizzazioni e utenti che la seguono, è possibile tracciare il filo conduttore di questo appassionante coinvolgimento. La storia è quella di alcuni adolescenti che vivono nell’IPM (Istituto di Pena Minorile) di Napoli. Si tratta di una struttura che sta a picco sul mare e ospita settanta detenuti: 50 maschi e 20 femmine, tutti minorenni. La serie racconta le storie di questi ragazzi, del perché si trovano ad affrontare questo percorso di crescita e di come siano rimasti coinvolti (per scelta o per sbaglio) nella criminalità organizzata. Attorno a questi personaggi ruotano le figure imponenti degli adulti, la direttrice (Carolina Crescentini), il comandante di polizia penitenziaria (Carmine Recano), gli educatori, il cuoco, il barbiere e tutti i protagonisti che ogni giorno provano ad aprire uno spiraglio sul futuro di questi minori, un futuro diverso da quello che sono convinti sia il loro.

La serie è composta da quattro stagioni (una in fase di registrazione) e i personaggi parlano nella maggior parte del tempo in napoletano, rappresentando in pieno le proprie origini. Tra litigi, omicidi, minacce, fughe ed esami di scuola i giovani attori provano a interpretare uno spaccato della vita dei quartieri difficili di Napoli, quasi un mondo a sé fatto di povertà e degrado, dove gli adolescenti preferiscono non andare a scuola e unirsi alla criminalità, dove non c’è futuro se non quello sporco fatto di affari e giri loschi basati su sentimenti di vendetta e rabbia.

