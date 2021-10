Mario Lodi, tante iniziative per ricordare un grande maestro e scrittore

Stanno prendendo avvio le prime iniziative per celebrare il centesimo anniversario della nascita di Mario Lodi, pedagogista, maestro e scrittore di libri per bambini, nato a Piadena (CR) il 17 febbraio 1922 e morto a Drizzona (CR) il 2 marzo 2014.

Della vita e del lavoro di Mario Lodi si parlerà in un webinar in programma il prossimo giovedì 21 ottobre dalle 17 alle 19 organizzato nell’ambito dell‘iniziativa Spazio Lodi curata dall’Indire con il contributo del Comitato Promotore del Centenario e dall’Associazione Casa delle Arti e del Gioco – Mario Lodi.

Durante l’incontro verrà approfondito il ruolo che ha avuto, nello sviluppo delle idee e delle pratiche didattiche diffuse dal Movimento di Cooperazione Educativa, la didattica di Mario Lodi incentrata sulla pratica della ricerca e della scrittura collettiva e sull’uso di strumenti e tecniche innovative.

All’incontro, moderato e coordinato dalle ricercatrici Indire Pamela Giorgi e Irene Zoppi, parteciperanno Anna D’Auria, segretaria nazionale del MCE, Roberto Lovattini, maestro di scuola primaria collaboratore ed amico del maestro Lodi e Giancarlo Cavinato, già dirigente scolastico e formatore.

Mario Lodi ha fatto parte attivamente del MCE, associazione di insegnanti basata sul principio della cooperazione come valore e come pratica educativa nata esattamente 70 anni fa.

Con il suo lavoro e con i suoi scritti (ricordiamo fra gli altri C’è speranza se questo accade al Vho e Il paese sbagliato) Mario Lodi ha dato un contributo decisivo allo diffusione delle pratiche educative del Movimento di Cooperazione, associazione si ispira ai principi pedagogici del maestro francese Célestin Freinet, morto nel 1966, fondatore della “pedagogia popolare”.