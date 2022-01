Mascherine FFP2 in arrivo nelle scuole dai prossimi giorni. Nota del Ministero [PDF]

Si conclude martedì 4 gennaio alle ore 12 la rilevazione avviata da Ministero finalizzata a conoscere le esigenze delle scuole in fatto di mascherine FFP2 per il personale.

In concomitanza con la riapertura delle scuole, la Struttura di supporto commissariale per l’emergenza COVID-19 provvederà già a distribuire una prima tranche di suddetti dispositivi di protezione alle Istituzioni scolastiche.

Successivamente, a seguito della elaborazione dei dati forniti dalle scuole, verrà effettuata una rimodulazione delle consegne.

Le mascherine sono destinate, secondo il decreto legge approvato prima di Natale, al personale “preposto alle attività scolastiche e didattiche nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”.

Nota del Ministero dell’Istruzione