Mascherine, oggi il Cdm approverà il nuovo decreto: nessun obbligo agli esami – BOZZA DECRETO [PDF]

È in corso il Consiglio dei Ministri che approverà la bozza del decreto relativo alle mascherine. Come anticipato dall’incontro di lunedì tra i ministri Bianchi e Speranza e l’istituto superiore di sanità presieduto da Brusaferro, i dispositivi non saranno obbligatori agli esami di maturità e di terza media ma solo raccomandati. L’articolo 11 del decreto specificherà quest’aspetto. Una norma che era necessario aggiornare vista la scadenza al 15 giugno del vecchio decreto.

Verrà spostata al 30 settembre la scadenza dell’obbligo per il trasporto pubblico locale e nazionale, mentre non c’è più l’obbligo di indossare le mascherine ad eventi culturali e sportivi al chiuso così come in cinema, teatri e palazzetti. Si useranno invece nelle strutture sanitarie.