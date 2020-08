Mascherine per personale e studenti: undici milioni al giorno, saranno fornite dal Commissario

La fornitura di mascherine monouso di tipo chirurgico sarà effettuata a cura della struttura commissariale, per tutto il personale scolastico e per tutti gli studenti assimilati ai lavoratori nel corso delle attività scolastiche, nella misura di undici milioni di esemplari al giorno.

Lo ha fatto sapere il Ministero con la nota 1436 del 13 agosto scorso.

Nella stessa nota il M.I. ricorda che dall’inizio del periodo emergenziale, ai fini dell’adeguamento e dell’adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per garantire il distanziamento, sono stati erogati a favore degli Enti locali 326,3 milioni di euro, per un totale di oltre 5.600 enti finanziati; altri 30 milioni di euro per 139 interventi sono previsti da un Decreto in corso di registrazione; nel cosiddetto “decreto Agosto”, inoltre, un’ulteriore quota economica di 32 milioni per il 2020 e di 48 milioni per il 2021 sarà destinata ai fini dell’acquisizione in affitto (o con altre modalità previste dalla legge) di strutture temporanee, di ulteriori spazi da destinare all’attività didattica nell’anno scolastico venturo, nonché delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e del loro adattamento alle esigenze didattiche.

Con tali quote si potranno inoltre finanziare i patti educativi di comunità, gli accordi di collaborazione, anche con le istituzioni culturali e sportive e del terzo settore, al fine di ampliare l’offerta formativa per gli alunni, affiancando l’attività didattica ad attività ludico-ricreativa, di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio-sportivo.