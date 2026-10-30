Adolescenza, un periodo critico: quali strumenti per i docenti? Il ciclo di tre webinar gratuiti di Fondazione Paoletti

Mentre restano aperte le iscrizioni alla nuova edizione di Prefigurare il Futuro!, percorso gratuito per docenti organizzato da Fondazione Patrizio Paoletti, sta per partire un ciclo di tre webinar introduttivi completamente gratuiti. Ecco quando si svolgeranno, gli ospiti e le tematiche.

I tre webinar gratuiti

Adolescenza: Tra Scienza e Relazione è un ciclo di 3 conferenze scientifico-divulgative promosso da Prefigurare il Futuro! L’iniziativa nasce con l’obiettivo di comprendere i cambiamenti tipici della crescita e fornire strumenti concreti agli adulti di riferimento (genitori, insegnanti ed educatori) per accompagnare gli adolescenti.

L’adolescenza rappresenta un periodo di profonde trasformazioni che coinvolgono il pensiero, le emozioni, il rapporto con il corpo, la ricerca di autonomia, il peso del giudizio dei pari e la costruzione dell’identità e dell’appartenenza. Il ciclo propone un dialogo interdisciplinare che intreccia neuroscienze, psicologia, psicopedagogia ed esperienza educativa, integrando contributi scientifici, testimonianze del mondo scolastico ed esperienze sul campo.

Coordinatrice : Tania Di Giuseppe , responsabile nazionale di Prefigurare il Futuro e Responsabile del Dipartimento di Ricerca Psicopedagogica della Fondazione Patrizio Paoletti .

: , responsabile nazionale di Prefigurare il Futuro e Responsabile del Dipartimento di Ricerca Psicopedagogica della . Ruolo : guida del confronto tra discipline, raccordo tra evidenze scientifiche e domande quotidiane di famiglie ed educatori, e lettura educativa secondo i principi della Pedagogia per il Terzo Millennio.

: guida del confronto tra discipline, raccordo tra evidenze scientifiche e domande quotidiane di famiglie ed educatori, e lettura educativa secondo i principi della Pedagogia per il Terzo Millennio. Filo conduttore: le 10 Chiavi della Resilienza di Prefigurare il Futuro, impiegate per trasformare le evidenze scientifiche in competenze operativi per l’azione educativa.

Ogni conferenza è strutturata secondo un modello standardizzato in quattro fasi:

Cornice scientifico-psicopedagogica introduttiva: a cura del team della Fondazione Patrizio Paoletti per focalizzare il tema e i quesiti educativi. Dialogo interdisciplinare con esperti: approfondimento scientifico con un linguaggio accessibile. Testimonianze ed esperienze: voci dal mondo della scuola, della famiglia e degli adolescenti. Le 10 Chiavi della Resilienza: strumenti pratici e chiavi di lettura per genitori e insegnanti.

Il calendario

Incontro 1: Ma cosa gli passa per la testa?

Data e ora : 5 novembre 2026 | ore 18.00 – 19.00

: 5 novembre 2026 | ore 18.00 – 19.00 Relatore : Antonio De Fano

: Antonio De Fano Nodi tematici : esplora le oscillazioni comportamentali tra autonomia e fragilità/impulsività, l’intensità emotiva e l’impatto del giudizio dei coetanei. Analizza i processi di maturazione cerebrale, la ricerca di novità e i meccanismi decisionali.

: esplora le oscillazioni comportamentali tra autonomia e fragilità/impulsività, l’intensità emotiva e l’impatto del giudizio dei coetanei. Analizza i processi di maturazione cerebrale, la ricerca di novità e i meccanismi decisionali. Obiettivo educativo: fornire chiavi di lettura per distinguere quando fissare un limite, quando offrire ascolto e come valorizzare i momenti critici come occasioni evolutive.

Incontro 2: Quando il gruppo diventa branco

Data e ora : 24 novembre 2026 | ore 18.00 – 19.00

: 24 novembre 2026 | ore 18.00 – 19.00 Relatore : Giovanni Siena

: Giovanni Siena Nodi tematici : analisi del sistema-gruppo nella sua complessità (chi agisce, chi subisce, chi osserva, chi segue, chi tace e chi interviene). Approfondimento dei meccanismi che innescano bullismo, prevaricazione, esclusione e isolamento.

: analisi del sistema-gruppo nella sua complessità (chi agisce, chi subisce, chi osserva, chi segue, chi tace e chi interviene). Approfondimento dei meccanismi che innescano bullismo, prevaricazione, esclusione e isolamento. Obiettivo educativo: offrire agli adulti strumenti pratici per individuare precocemente le dinamiche di gruppo disfunzionali e aiutare i ragazzi a maturare senso di appartenenza senza smarrire l’individualità, imparando a prendere posizione.

Incontro 3: Sempre connessi, davvero in relazione?

Data e ora : 9 dicembre 2026 | ore 18.00 – 19.00

: 9 dicembre 2026 | ore 18.00 – 19.00 Relatore / Special Guest : Alberto Pellai

: Alberto Pellai Nodi tematici : il mondo digitale (social network, chat, videogame, smartphone) interpretato come luogo di costruzione di relazioni, identità e riconoscimento sociale. Superamento del mero controllo esterno in favore dello sviluppo di pensiero critico, attenzione, gestione delle emozioni e capacità di fermarsi prima di reagire.

: il mondo digitale (social network, chat, videogame, smartphone) interpretato come luogo di costruzione di relazioni, identità e riconoscimento sociale. Superamento del mero controllo esterno in favore dello sviluppo di pensiero critico, attenzione, gestione delle emozioni e capacità di fermarsi prima di reagire. Obiettivo educativo: supportare genitori ed educatori nel guidare i ragazzi verso una progressiva autoregolazione e un uso critico, consapevole e sicuro del digitale.

Il percorso di Fondazione Paoletti

Il progetto propone una formula blended flessibile che unisce tecnologia, presenza ed esperienza diretta:

Durata triennale: il percorso si tiene da novembre 2026 ad aprile 2027, con la possibilità per le scuole di rinnovare l’adesione per tre intere annualità.

il percorso si tiene da novembre 2026 ad aprile 2027, con la possibilità per le scuole di rinnovare l’adesione per tre intere annualità. Ore di formazione: nel triennio sono previste complessivamente 43 ore per gli studenti, 34 ore per gli insegnanti e 25 ore per i genitori.

nel triennio sono previste complessivamente 43 ore per gli studenti, 34 ore per gli insegnanti e 25 ore per i genitori. Strumenti pratici: videolezioni, incontri live, materiali didattici pronti all’uso in classe e un’esclusiva piattaforma online sempre accessibile.

videolezioni, incontri live, materiali didattici pronti all’uso in classe e un’esclusiva piattaforma online sempre accessibile. Esperienza immersiva: il programma include anche un workshop residenziale immersivo in Umbria, sulle colline del Subasio, per sperimentare in prima persona i temi del progetto.

il programma include anche un workshop residenziale immersivo in Umbria, sulle colline del Subasio, per sperimentare in prima persona i temi del progetto. PCTO: su richiesta delle scuole secondarie di secondo grado, il percorso può essere inserito tra le attività di PCTO. Al termine, viene rilasciato un attestato di partecipazione accreditato dal MIM.

⏳ SCADENZE DA RICORDARE

Chiusura delle adesioni: le scuole interessate devono inviare la propria candidatura entro e non oltre il 30 ottobre 2026 .

le scuole interessate devono inviare la propria candidatura entro e non oltre il . Periodo di svolgimento: da Novembre 2026 ad Aprile 2027.

Porta il progetto nella tua scuola

La partecipazione a “Prefigurare il Futuro” è completamente gratuita, ma i posti sono limitati. Non perdere l’opportunità di offrire questo prezioso percorso di crescita al tuo istituto scolastico.

Per ricevere informazioni dettagliate o per iscrivere la tua scuola, contatta subito la Segreteria della Fondazione Patrizio Paoletti: