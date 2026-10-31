Da Cassiodoro ai giorni nostri: quando la letteratura calabrese diventa graphic novel.

La Calabria ha una voce antica, che affonda le sue radici nei secoli e risuona nei testi dei suoi pensatori, poeti e romanzieri. Eppure, questo immenso patrimonio letterario è percepito dai più giovani come polveroso e distante. A ribaltare questa prospettiva ci pensa il professore Francesco Polopoli, saggista e ricercatore, autore di un’opera pionieristica nel panorama culturale regionale: La prima letteratura calabrese a fumetti da Cassiodoro ai giorni nostri.

Obiettivi del progetto didattico innovativo

Un progetto dal forte impatto innovativo che unisce il rigore della ricerca alla forza immediata del linguaggio visivo, trasformando la grande letteratura in uno strumento didattico accessibile, dinamico e profondamente radicato nel territorio.

L’intuizione che muove il lavoro di Polopoli non è una semplice operazione di “semplificazione”, ma una vera e propria chiave di lettura contemporanea. L’opera nasce con un obiettivo chiaro: offrire a studenti e lettori di ogni età un mezzo immediato per riscoprire la propria identità culturale con il linguaggio iconico – visivo.

Il fumetto come strumento didattico

Il fumetto si dimostra così il medium ideale per abbattere le barriere generazionali. Grazie a tavole curate e a una narrazione fluida, le grandi figure della storia letteraria calabrese escono dalle pagine dei libri di testo per diventare compagne di viaggio vive e vicine.

Ciò che rende il saggio di Polopoli uno strumento didattico d’eccellenza è la sua architettura metodologica. Ogni percorso letterario non si limita alla trasposizione grafica, ma è introdotto da attente motivazioni critiche. Queste introduzioni fungono da bussola per il lettore, offrendo chiavi di lettura mirate che spingono a:

Rileggere i classici in chiave moderna, scoprendo la straordinaria attualità di pensieri nati secoli fa. Collegare il presente al passato, mostrando come le radici culturali calabresi siano vive e pulsanti nel dibattito odierno. Promuovere la cittadinanza attiva, stimolando nei giovani l’orgoglio e la consapevolezza del proprio patrimonio storico.

Pensato per essere utilizzato in ogni grado di istruzione, il lavoro di Francesco Polopoli risponde a una necessità urgente:

rinnovare la didattica della letteratura attraverso linguaggi vicini alle nuove generazioni. Portare la letteratura a fumetti nelle aule significa fare educazione civica e culturale sul campo, offrendo ai ragazzi gli strumenti per guardare al futuro forti della consapevolezza di chi siamo e da dove veniamo.

Un’opera che dimostra come la cultura calabrese possa acquisire un’energia viva, pronta a ispirare le nuove generazioni attraverso la bellezza del racconto e del disegno.

“Conoscere le proprie radici non significa volgere lo sguardo indietro, ma darsi la spinta per guardare lontano.”