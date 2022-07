Matematica e discipline Stem, 3 studenti su 4 le odiano ma sono il passpartout per trovare lavoro: troppo difficili, colpa dei prof o solo tabù?

Sulla carenza di giovani specializzati nelle materie scientifiche, le indagini d’oltre confine confermano quello che sapevamo: a fronte di un’elevata domanda di profili tecnico-scientifici, continuano a rimare pochi i laureati in discipline Stem. E l’Italia è una delle porta bandiera di questa carenza, con appena un “dottore” ogni quattro che conclude l’Università con un profilo attinente a questo ambito disciplinare. E anche tra i candidati al concorso Stem la preparazione non sembra adeguata, almeno a guardare i dati dell’ultimo concorso, quello straordinario, che ha visto punte del 90% di partecipanti subito esclusi dopo la prima prova scritta.

I dati dell’Osservatorio Stem

Rispetto a Spagna, Malta, Grecia, Uk, Francia e Germania, dove la media è del 26% di laureati in Science, technology, engineering and mathematics, la percentuale in Italia scende al 24,5% e, ancora di più, tra le donne: solo il 15% ha scelto di studiare queste materie.

Ne consegue che in Italia quasi la metà delle aziende (ben il 44%) hanno già avuto difficoltà a trovare candidati con formazione Stem.

I dati, pubblicati in settimana, sono dell’Osservatorio Stem, promosso da Fondazione Deloitte e dal Programma di Politiche Pubbliche di Deloitte, basato sulla somministrazione di 2.650 interviste a studenti, giovani occupati, Neet e 26 approfondimenti con esponenti del mondo accademico e dell’imprenditoria di sette Paesi (Italia, Grecia, Malta, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito).

Situazione statica: il confronto con la Germania

Uno dei problemi è la cronicità del fenomeno: negli ultimi 5 anni, spiega l’Osservatorio, la situazione è rimasta pressoché immutata.

Il ritardo rimane notevole: in Germania 4 laureati tedeschi e 2 laureate tedesche su 10 possiedono un titolo di studio tecnico-scientifico.

Secondo gli intervistati, la disaffezione per queste discipline inizia a presentarsi nei gradi di istruzione inferiore e si riflettono in particolare nel passaggio dalla scuola superiore all’università. Tale transizione è considerata “difficile” da almeno il 30% degli intervistati: il 41,6% degli studenti, infatti, lamenta la mancanza di adeguate figure di riferimento per l’orientamento.

Sempre secondo l’Osservatorio Stem, i giovani si trovano poi a combattere contro vecchi stereotipi, secondo cui queste discipline risultano più complesse ed onerose. E rimane in vita il tabù che siano non adatte alle donne.

Non è solo un problema culturale

C’è da dire, però, che il basso numero di giovani interessati alle materie tecnico-scientifiche non è solo dovuto ad un errato approccio culturale.

Gli stessi dati Invalsi 2022, ci hanno detto che rimangono alti i numeri della dispersione implicita, con un’alta percentuale di allievi italiani che conseguono la maturità non è in possesso delle conoscenze e competenze minime, e che la matematica rimane la bestia dei nostri studenti al punto che la metà risulta non sufficiente e solo il 50% raggiunge il livello 3, che corrisponde alla sufficienza.

Perchè tanto ostracismo?

La domanda da porsi, quindi, è la seguente: certe discipline, come Matematica e Fisica, sono effettivamente difficili da apprendere oppure c’è dell’altro? Potrebbe esistere un problema di metodo d’insegnamento, troppo schematico e poco empatico? Oppure si tratta semplicemente di una riluttanza di fondo da parte di nostri giovani verso queste materie, che quindi anche a casa vengono studiate in modo sbagliato?

Il dibattito è aperto. Nel frattempo, le aziende continuano a cercare con insistenza questi profili. Un paradosso, se si pensa all’alto tasso di disoccupazione e al record italiano di Neet.

