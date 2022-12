Materie Stem: in Italia metà dei laureati rispetto all’Europa. Divario di genere ancora netto

È ancora rilevante la differenza di genere tra i laureati nelle materie scientifiche nel nostro Paese. Seppur le donne rappresentino il 58,7% dei laureati, nel 2020 solo il 18,9% si è laureata in materie scientifiche, a dispetto di un 39,2% maschile. L’Italia è il Paese in cui questo divario è più netto, che parte sin dalla scuola elementare e che influisce poi sulla scelta dei percorsi universitari.

“L’Italia continua ad essere indietro per numero di laureati, in particolare per le discipline Stem – afferma Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli al convegno annuale dell’Associazione italiana per la ricerca industriale – abbiamo una media di 6,7% di laureati in materie tecnico-scientifiche contro una media europea del 12-13%. Le aziende chiedono sempre più anche competenze trasversali, come la capacità di organizzazione e di lavorare in autonomia, che il sistema scolastico non è attrezzato a fornire”.

Gavosto ha segnalato come in Italia il 51% non raggiunga la soglia minima sulle competenze di matematica, in alcune regioni del Sud la percentuale sale al 70%, un dato enorme.

Come ha più volte dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, la “colpa” è spesso di un orientamento non sempre soddisfacente, per questo è in previsione una stretta comunicazione con le famiglie degli alunni, specie quelli delle medie che si apprestano alla scelta del percorso dei propri figli. Insomma, non è questione di mancanza di talenti, ma di valorizzazione. I fondi stanziati però rimangono quelli del Pnrr.