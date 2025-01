Mattarella a sorpresa in una scuola: “Grazie ai vostri docenti, insegnare è un’impresa difficile ma esaltante”

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è andato oggi a sorpresa almeno per docenti e studenti, in visita in una scuola della sua città, Palermo. Come riporta La Repubblica, il Capo dello Stato si è intrattenuto in particolare con i bambini di una classe primaria multietnica, i cui alunni furono oggetto a ottobre di insulti e commenti a sfondo razzista mentre partecipavano all’iniziativa “Io leggo perché”, al centro di Palermo.

La visita alla classe multietnica vittima di razzismo

La visita è stata tenuta segreta dalla dirigente scolastica. I bambini hanno rivolto al presidente alcune domande, consegnandogli dei doni. Sulla lavagna di classe spiccava un grande tricolore. Gli scolari hanno poi accompagnato il presidente nell’aula magna dove l’orchestra dei ragazzi delle classi della secondaria ha suonato due brani di Giuseppe Verdi, il coro delle Zingarelle dalla Traviata e il “Va, pensiero” dal Nabucco.

“Vivere insieme, dialogare, fa crescere, rivolgo un sentito grazie ai vostri insegnanti. Insegnare è un’impresa difficile ma esaltante”, ha detto il presidente ai circa 300 ragazzi al termine dell’incontro.

“E’ andato tutto molto bene. Il presidente ha incontrato la comunità scolastica e i ragazzi erano felici. Non sapevano della visita e hanno scoperto che l’ospite era speciale quando lo hanno visto – racconta la preside a LiveSicilia -. Abbiamo parlato di cultura, lettura e musica, perché la nostra scuola è a indirizzo musicale. Il presidente ha ascoltato i ragazzi suonare e si è soffermato con una classe. Gli scolari hanno chiesto al presidente quali fossero i suoi sogni e che lavoro desiderasse fare da bambino. Lui ha risposto che avrebbe voluto fare il medico ma che nella vita si cambia”.