Matteo Renzi: “La passione per insegnare i docenti ce l’hanno, ma lo Stato fa di tutto per distruggere la loro vocazione”

Spesso si parla della condizione di molti docenti, precari, magari lontano dalla famiglia, costretti a viaggiare e a vivere in affitto, spesso riuscendo a racimolare ben poco mensilmente dallo stipendio. A riflettere su questo è stato l’ex premier Matteo Renzi, leader di Italia Viva.

Renzi contro la burocrazia

“Trovatemi un insegnante che si possa permettere un affitto a Milano. Questi insegnanti in qualche modo subiscono una serie di vincoli burocratici assurdi. Ragazzi che vogliono dedicare la vita all’insegnamento perché hanno questa passione, questo fuoco sacro, devono fare corsi su corsi. Magari vanno dal Sud al Nord e non si possono permettere l’affitto”, queste le sue parole.

“Per cui la passione per capire l’Eneide o per insegnare la bellezza di una poesia loro ce l’hanno perché hanno il fuoco sacro, ma lo Stato fa di tutto per distruggere la loro vocazione, creando una serie di inghippi burocratici”, ha concluso.

L’annuncio di Valditara

Qualche settimana fa il capo del dicastero di Viale Trastevere aveva parlato di alloggi e affitti a prezzi calmierati per il personale scolastico, in particolare per i fuori sede.

Il titolare del dicastero dell’Istruzione ha sottolineato che la richiesta è stata accolta: “Rilevo con soddisfazione che nel documento finale, che sintetizza i contributi delle diverse parti coinvolte, la mia richiesta è stata completamente accolta. Nei futuri progetti di edilizia residenziale sociale verranno destinati alloggi a prezzi calmierati anche ai professionisti della scuola, con particolare attenzione a quanti si trasferiscono per motivi di lavoro, in una logica di costituzione di sistemi residenziali in grado di soddisfare politiche specifiche e al contempo di garantire un’elevata qualità relazionale e abitativa dei nuovi insediamenti”.