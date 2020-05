Maturità 2020, il credito scolastico vale fino a 60 punti. Le tabelle

E’ stata pubblicata l’ordinanza sull’esame di Stato 2020 ed i contenuti finalmente sono noti a tutti, docenti, studenti e famiglie.

Il colloquio orale vale fino a 40 punti. Il credito fino a 60. Evidenziamo di seguito gli aspetti più importanti di quest’ultimo fattore in base alle informazioni contenute all’interno dell’ordinanza ministeriale

Esame di Stato 2020: il credito scolastico

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui

18 per la classe terza,

20 per la classe quarta

22 per la classe quinta.

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A dell’ordinanza.

Anche i PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico.

Il consiglio di classe tiene conto, inoltre, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa.

Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all’albo dell’istituto.

Aspetto da non dimenticare è quello relativo al fatto che i docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento.

Allo stesso modo, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica.

Le tabelle di conversione

Riportiamo le tabelle relativa ai crediti scolastici

I documenti ufficiali