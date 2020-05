Maturità 2020, in campo anche la Croce Rossa: supporterà docenti e presidi con corsi di formazione

Per la maturità in campo anche la Croce Rossa: con una convenzione stipulata con il Ministero dell’Istruzione il personale della Croce Rossa supporterà presidi e insegnanti in vista dell’esame di maturità in presenza, fornendo corsi di formazione per gli insegnanti e anche assistenza nelle scuole, su chiamata dei presidi.

Precisamente la Croce Rossa realizzerà incontri in presenza e on-line per la formazione del personale scolastico in materia sanitaria a livello regionale e provinciale.

Il personale della Croce Rossa sarà rappresentato al tavolo nazionale permanente e potrà essere chiamato in supporto alle singole istituzioni scolastiche sede degli esami di Stato.