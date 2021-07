Maturità 2021, certificazioni INVALSI disponibili dal 12 luglio

Dal 12 luglio 2021 gli studenti delle classi quinte delle superiori che hanno partecipato alle Prove INVALSI potranno scaricare la certificazione INVALSI dei livelli di competenza in formato open badge.

Si tratta in sostanza di un attestato digitale dei livelli conseguiti, utile per arricchire il proprio curriculum e quindi da condividere in ambito professionale o di studio.

Per scaricare gli open badge INVALSI bisogna accedere all’area riservata sul sito invalsi.it, utilizzando le credenziali di primo accesso al sito fornite nel documento Informativa per lo studente distribuito dai docenti ai ragazzi al momento dello svolgimento delle Prove INVALSI.

Una volta nell’area, è necessario entrare nel modulo Richiesta certificazione tramite Open-Badge, dove:

visualizzare i livelli di apprendimento conseguiti per ciascuna Prova svolta

richiedere la certificazione, cioè il badge elettronico.

Entro 48 ore INVALSI evaderà la richiesta e invierà una mail da Bestr.it per ogni badge richiesto. A quel punto è sufficiente cliccare sul link contenuto nella email e seguire le istruzioni.