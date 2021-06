Maturità 2021, la Notte prima degli esami secondo i Prof

La Tecnica della Scuola quest’anno vuole mandare un “in bocca al lupo” speciale a tutti gli studenti e a tutte le studentesse che dovranno sostenere gli esami di Maturità, dopo due anni scolastici molto difficili e, sicuramente, indimenticabili.

Per fare ciò, ha pensato di avvalersi dell’aiuto di alcuni social prof., che hanno accettato volentieri l’invito di dare il loro contributo, per affrontare in maniera più leggera questi giorni ricchi di ansia, adrenalina e anche paura che accompagnano la fatidica “Notte prima degli esami“.

Dall’11 giugno e fino a martedì 15, verranno pubblicati una serie di video con protagonisti diversi prof. che sono diventati dei veri e proprio “influencer” e che racconteranno alcuni aneddoti della loro carriera. Un modo per accorciare la distanza docenti-alunni/e, mostrando un supporto anche affettivo a tutti gli studenti e le studentesse di quinta superiore.

I video saranno disponibili sul nostro canale Youtube e sulle nostre pagine social Facebook, Instagram e Twitter.