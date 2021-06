Maturità 2021: tutte le info utili per docenti e studenti

L’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 contiene tutte le indicazioni per il corretto svolgimento della prova, che quest’anno consiste in un colloquio, e di tutte le operazioni di competenze delle commisisoni, sottocommissioni ed istituzioni scolastiche.

La data di inizio dei colloqui sarà il 16 giugno. Prima, il 14 giugno, ci sarà la riunione plenaria della commissione, cui seguiranno le riunioni preliminari delle sottocommissioni.

Ricordiamo che l’esame è articolato in:

discussione di un elaborato concernente le disciplne caratterizzanti;

discussione di un breve testo;

analisi del materiale scelto dalla sottocommissione; esposizione dell’esperienza di PCTO.

La durata indicativa sarà di 60 minuti.

Nel video illustriamo le varie fasi in cui si articolerà l’esame, dal punto di vista degli adempimenti per le commissioni.