Maturità 2022, il CSPI chiede di anticipare o posticipare la data di inizio della sessione straordinaria

In data 11 luglio, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha espresso il proprio parere sullo schema di Ordinanza ministeriale concernente la «Sessione straordinaria dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022».

In particolare, il CSPI auspica che, anche nella sessione straordinaria, nella predisposizione delle tracce relative alle diverse tipologie testuali previste per la prima prova scritta siano individuate le tematiche che meglio possano interpretare le attività svolte dai candidati nel triennio conclusivo del loro percorso di studi, anche tenendo conto dell’emergenza sanitaria che ha colpito anche la scuola dal 2020.

La raccomandazione assume particolare rilevanza soprattutto per i candidati che affronteranno la sessione straordinaria i quali, a seguito di gravi documentati motivi, si sono trovati nell’impossibilità di vivere l’esperienza dell’esame di Stato nella sessione ordinaria insieme ai compagni con cui hanno condiviso durante i tre anni di pandemia un percorso di studi difficile e non sempre lineare.

Il CSPI rileva la presenza di possibili criticità legate sia alla data individuata per lo svolgimento della sessione straordinaria, in quanto coincidente in molte regioni con la settimana di inizio delle lezioni, sia alla possibilità, per i candidati che non devono sostenere alcuna prova scritta, di sostenere il colloquio nella data fissata per la prima prova scritta.

Nel parere pertanto si suggerisce di evitare lo svolgimento della sessione straordinaria nella settimana in cui, con date diversificate per ogni regione, hanno inizio le lezioni dell’a.s. 2022/23 e di anticipare o posticipare la data di inizio della sessione, tenendo in debita considerazione sia gli impegni legati all’avvio dell’anno scolastico (esami integrativi e di idoneità, prove degli studenti con sospensione di giudizio, ecc.) sia i calendari dei test di ammissione ai corsi di laurea.

