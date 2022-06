Maturità 2022 in Europa, il caso e l’allestimento delle prove nel Regno Unito

Un mondo culturalmente e didatticamente in rapida e decisa evoluzione porta la scuola a collocarsi in prima linea nella gestione e nella preparazione dello studente, futuro cittadino dotato – ci si augura – di buona capacità critica nell’ingresso nel mondo del lavoro o nella formazione accademica per un futuro, si spera più aulico, di inserimento.

L’Esame di Stato, o maturità, costituisce uno spartiacque necessario e dal sapore positivamente tradizionale tra uno studente, fanciullo e discente, ed un adulto serio, responsabile ed autonomo. Alla base dello svolgimento delle prove scritte e orali, in tutto il mondo, ci si sforza di fornire tracce che lascino enorme libertà espressiva allo studente, in grado dunque di concretizzare il pensiero non solo di matrice culturale, ma anche ideologica e talvolta politica, in un tema scritto. Questi gli elementi che, in somma maniera, accomunano gli Esami che impegnano milioni di studenti nel continente europeo. Vediamo come vengono organizzati e si svolgono i percorsi nel Regno Unito ed in Germania, cercando di avvicinarci al meglio al significato intrinseco del conseguimento della maturità in questi paesi.

L’Abitur tedesco: l’Esame di Stato inteso come nuova partenza

Sotto il profilo etimologico la denominazione tedesca della maturità non lascia spazio a notevoli interpretazioni: il termine trae origine da abire, verbo che indica l’allontanamento, al termine di un percorso arcaicamente militare e in questo caso di studi, di un fanciullo dall’ambiente scolastico ed eventualmente domestico verso nuove destinazioni professionali o accademiche. L’Abitur è il titolo di studio più alto che gli studenti e le studentesse tedeschi possono conseguire dopo i quattro anni di scuola elementare e gli otto anni di liceo / istituto o ginnasio. Con questo – impegnativo e temutissimo – esame viene certificata la capacità dello studente di poter accedere o meno all’università o in istituti superiori ad essa equiparati, con delle competenze di base rese note. Il dibattito politico, per via della frammentazione istituzionale che interessa la normativa scolastica nel suo complesso, affidata alle singole regioni amministrative, di fatto spinge per un’omologazione delle prove in tutto al paese, cosa difficilmente realizzabile al momento. Di certo è richiesta trasparenza. Perché vi sia nella valutazione dei ragazzi si è integrato l’esame nei quattro ultimi semestri con la prova finale in svolgimento. Negli ultimi quattro semestri lo studente segue 44 corsi nelle seguenti discipline: tedesco, matematica, lingue straniere, storia, scienze naturali, educazione musicale o artistica. Nell’esame di maturità si devono affrontare quattro prove scritte ed una orale: una prova deve essere in ambito linguistico, una nell’ambito delle scienze naturali e una in quello delle scienze sociali ed umanistiche.

Il caso singolare del Regno Unito: una questione di skills e non di esami

L’istruzione superiore nel paese ha una durata di soli 2 anni e non è obbligatoria, perché la Secondary School accoglie studenti dagli 11 ai 16 anni: copre le omologhe Secondarie di Primo e parte di Secondo Grado italiane. La Tertiary Education va dai 16 ai 18 anni e ha fine con gli esami di maturità. Nel Regno Unito sono presenti tre tipologie: la prima è il GSCE (general school certificate exam), corrispondente al diploma di scuola secondaria in Italia. C’è poi l’A-Level, che è una sottocategoria del GSCE, un diploma di maturità che è il più alto livello di istruzione pubblica nel paese. Le scuole private, infine, offrono anche un terzo esame, indipendente, noto come Pre-U, ossia Pre-Università, corrispondente al diploma pubblico A-Level. Già a 16 anni, quando accedono alle scuole superiori, gli studenti devono selezionare delle discipline d’interesse: il Ministero richiede un minimo di 2 e un massimo di 4 materie per esame. Nei college anglosassoni non ci si iscrive come accade nel Belpaese, ma sono gli istituti universitari stessi a presentare un’offerta agli studenti in base al loro curriculum studiorum già durante l’ultimo anno di lezioni presso la scuola superiore. Il requisito principale per avere accesso a un college prestigioso, come quelli arcinoti di Oxford o di Cambridge, è avere un A-Level o un Pre U con una valutazione elevata.