Maturità 2022, rilevazione dei compensi: scadenza del 5 agosto

Le segreterie scolastiche sono impegnate, in questi giorni, con la rilevazione dei compensi relativi agli esami di Stato 2021/22.

Disponibile al percorso “SIDI -> Applicazioni SIDI -> Rilevazioni -> Gestione Rilevazioni -> Esami di Stato Conclusivi del II ciclo”, la rilevazione consente di presentare le richieste di risorse finanziarie da destinare al pagamento dei compensi al personale che ha operato nelle commissioni per gli esami di Stato conclusivi del II ciclo di istruzione e nei consigli di classe per gli esami preliminari dei candidati esterni – a.s. 2021/22.

La rilevazione resterà sempre attiva e, alla scadenza del 5 agosto 2022, sarà prevista una prima acquisizione dei dati al fine di consentire l’assegnazione delle risorse sui POS delle istituzioni scolastiche e il pagamento dei compensi, da parte delle scuole, entro la fine del corrente anno scolastico. Successivamente sarà indicata, con anticipo di una settimana, la tempistica della successiva acquisizione di dati dalla rilevazione.

L’istituzione scolastica, a seguito di nuove e motivate esigenze, avrà sempre la possibilità di presentare una nuova istanza finalizzata a rettificare gli importi richiesti.

