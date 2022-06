Maturità 2022, sessioni suppletiva e straordinaria: le scadenze per fare richiesta

Con nota 16124 del 22 giugno 2022 il MI ha comunicato che le esigenze delle Commissioni d’esame circa le prove scritte per le sessioni suppletiva e straordinaria saranno gestite tramite l’apposita funzionalità in ambiente SIDI al seguente percorso: Gestione Anno scolastico => Esami di Stato – Prove in formato Speciale e Prove Sessioni Suppletiva e Straordinaria.

LA NOTA

Richiesta sessione suppletiva

La funzione relativa alla richiesta di prove per la Sessione Suppletiva sarà disponibile alle segreterie scolastiche e alle Articolazioni Territoriali Provinciali fino a chiusura collegamento il giorno 29 giugno 2022.

Quando si svolge la suppletiva

In particolare, la prima prova scritta suppletiva si terrà mercoledì 6 luglio 2022, dalle ore 8:30; la seconda prova scritta suppletiva avrà luogo invece giovedì 7 luglio 2022, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni.

Richiesta sessione straordinaria

Per la rilevazione delle esigenze circa le prove per la Sessione Straordinaria, le funzioni saranno disponibili a partire dal prossimo 6 luglio 2022 fino al 5 settembre 2022.

Chi elabora le tracce?

Chi elabora le tre proposte di traccia per la seconda prova delle sessioni suppletiva e straordinaria?

A questa domanda ha risposto il MI con una faq.

Se la prova deve essere svolta da un solo candidato o da più candidati assegnati ad una sola sottocommissione operante nell’istituzione scolastica, l’elaborazione avviene ai sensi dell’articolo 20 comma 3 della O.M. 65/2022, cioè è affidata alla singola sottocommissione, che è l’unica coinvolta nella sessione (suppletiva o straordinaria).

Se, invece, la prova è destinata ad essere svolta da più candidati appartenenti a diverse sottocommissioni operanti nell’istituzione scolastica, l’elaborazione avviene ai sensi dell’articolo 20 comma 2, ossia è affidata ai docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova delle sottocommissioni operanti in relazione alla sessione (suppletiva o straordinaria).