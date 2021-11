Maturità 2022, termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione [NOTA]

Anche quest’anno il MI ha pubblicato la nota concernente termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato.

Per l’a.s. 2021/22 la nota è la 28118 del 12 novembre 2021.

Le scadenze da ricordare sono diverse.

Candidati interni

Per quanto concerne i candidati interni, per gli studenti dell’ultima classe le domande devono essere presentate dal 16 novembre 2021 al 6 dicembre 2021. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.

Per quanto concerne invece gli studenti della penultima classe per abbreviazione per merito, la presentazione delle domande deve avvenire dal 7 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022. In particolare, sono ammessi, a domanda, direttamente all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe,

non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.

Candidati esterni

Per i candidati esterni le domande devono essere presentate dal 16 novembre 2021 al 6 dicembre 2021. In particolare, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni coloro che:

a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;

b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;

c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso del diploma professionale di tecnico;

d) abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2022.

Per gli esterni, la procedura è informatizzata e si accede tramite utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)/CIE (Carta di identità elettronica)/eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Nel caso in cui il candidato sia minorenne, l’accesso alla procedura è effettuato dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Ecco la tabella con tutte le scadenze