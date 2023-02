Maturità 2023, indicazioni per il rilascio del Curriculum dello studente [NOTA]

Maturità 2023, indicazioni per il rilascio del Curriculum dello studente

Anche quest’anno le scuole secondarie di secondo grado e gli studenti della classe quinta dovranno compilare il Curriculum dello studente, documento di riferimento importante per l’esame di Stato e per l’orientamento, che è allegato al diploma e deve essere rilasciato ai candidati sia interni sia esterni.

Per l’a.s. 2022/23 è confermato il modello del Curriculum dello studente già adottato, in attesa della definizione della Piattaforma digitale unica e dell’E-portfolio orientativo personale delle competenze previsti dalle Linee guida per l’orientamento adottate con D.M. 22 dicembre 2022, n. 328, che potrebbero portare ad eventuali modifiche e implementazioni.

Sul sito dedicato curriculumstudente.istruzione.it, punto di accesso a tutte le funzioni predisposte per le scuole e per gli studenti, sono già attive le funzioni per la compilazione.

Con nota 4608 del 10 febbraio 2023 il MIM spiega le operazioni che devono compiere le segreterie scolastiche e quelle che spettano invece agli studenti.

Si ricorda che ai sensi del D.M. n. 11/2023, “nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel curriculum dello studente”. Quindi il Curriculum può avere un ruolo anche nella predisposizione e nell’assegnazione dei materiali da sottoporre ai candidati, effettuate dalla sottocommissione tenendo conto del percorso didattico effettivamente svolto e con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi. A seguito dell’operazione di consolidamento pre-esame da parte delle segreterie, il Curriculum viene messo direttamente a disposizione delle commissioni d’esame tramite l’applicativo “Commissione web”.

Queste le tempistiche previste: